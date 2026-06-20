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Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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