Bitlis'te Sepetli Motosiklet Kazası: Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti
Bitlis'in Mutki ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, stabilize orman yolundan Kavakbaşı beldesine seyreden güvenlik korucusu C.İ.'nin kullandığı sepetli motosikleti devrildi. Güvenlik korucusu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS