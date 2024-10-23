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Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan 300 litre sıvı madde ele geçirildi

Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan 300 litre sıvı madde ele geçirildi
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Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 3 adet jelikan bidon içerisinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan, amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 3 adet jelikan bidon içerisinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan, amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında 22 Ekim 2024 tarihinde Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (2024-1) Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda, 3 adet Jelikan bidon içerisinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan, amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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