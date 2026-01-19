Haberler

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, kazalara yol açtı. Tatvan–Bitlis kara yolunda araç geçişleri dururken, bölgedeki ekipler yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi.

Bitlis'te etkili olan hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Tatvan– Bitlis kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı, sis ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Tırın yoldan çıkmasıyla birlikte araç geçişleri dururken, kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, sürücülere buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu