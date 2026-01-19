Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi.

Bitlis'te etkili olan hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Tatvan– Bitlis kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı, sis ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Tırın yoldan çıkmasıyla birlikte araç geçişleri dururken, kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, sürücülere buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - BİTLİS