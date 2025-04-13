Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Tır Şarampole Yuvarlandı
Bitlis-Tatvan kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, bir tırın kayarak şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Kazada tır şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır kayarak şarampole yuvarlandı.
Kaza Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana gelirken, kazada tır şoförü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa