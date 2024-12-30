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Birecik'te Motosiklet Kazası: Vicdansız Sürücü Yaralıları Terk Etti

Birecik'te Motosiklet Kazası: Vicdansız Sürücü Yaralıları Terk Etti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir aracın çarptığı motosikletli çift yaralandı. Sürücü yaralıları bırakıp kaçtı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir aracın çarptığı motosikletli kadın ve erkek yaralandı. Vicdansız sürücü ise yaralı 2 kişiyi ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Birecik ilçesi Fırat Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç arkadan çarptı. Kaza sonrası yere savrulan kadın ve uçuruma yuvarlanan adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralıları bırakıp kaçtı

Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise yaralıları olay yerinde bırakarak kaçtığı öne sürüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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