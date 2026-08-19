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Samsun'da Bıçaklama Olayının Şüphelisi 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Samsun'da Bıçaklama Olayının Şüphelisi 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık bir yıl önce bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki P.A.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yıl önce meydana gelen bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki çocuk yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce meydana geldi. Bir kişiyi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki P.A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen P.A.K., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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