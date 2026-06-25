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Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama
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Bingöl merkezli Bursa, Kayseri, Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl merkezli Bursa, Kayseri, Mersin ve Şırnak illerinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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