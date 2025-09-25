Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 27,9 gram kokainle yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli bir şahsın üzerinden 27,9 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
