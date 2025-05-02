Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde, polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları uygulamada bir şahıs üzerinde 0.74 gram metamfetamin ile yakalandı. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir şahsın üzerinde 0.74 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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