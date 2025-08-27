Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1.305 gram esrar ve diğer uyuşturucu ile ilgili malzemeler ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramada; bin 305 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 27 bin 715 TL, 50 euro ve 50 USD tutarında banknot ele geçirildi. Zanlıların 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL

