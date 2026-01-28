Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Genç ilçesinde 3 ayrı adres operasyon düzenlendi. Adrese yönelik gerçekleştirilen adli aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - BİNGÖL