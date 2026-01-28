Haberler

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Genç ilçesinde 3 ayrı adres operasyon düzenlendi. Adrese yönelik gerçekleştirilen adli aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
