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Bingöl’de trafik kazası: 8 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 8 yaralı
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Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 413 ile 58 YC 188 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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