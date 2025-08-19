Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timleri ile yaptığı çalışmada ruhsatsız 1 tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
