Bingöl'de bir haftada 21 şüpheli yakalandı, 4 kişi tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir haftada 21 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda "yağma (gasp)" suçundan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 kişi ve "kasten yaralama" suçundan 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli serbest bırakıldı. Çalışmalarda 3 kişiye ise idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı