Haberler

Bingöl'de bir haftada 21 şüpheli yakalandı, 4 kişi tutuklandı

Bingöl'de bir haftada 21 şüpheli yakalandı, 4 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen polis operasyonlarında 21 şüpheli yakalanırken, gasp, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 4 kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir haftada 21 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda "yağma (gasp)" suçundan 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 kişi ve "kasten yaralama" suçundan 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli serbest bırakıldı. Çalışmalarda 3 kişiye ise idari para cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu