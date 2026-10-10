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Bingöl'de narkotik ekiplerince 3 parça uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de narkotik ekiplerince 3 parça uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de narkotik ekiplerince yürütülen çalışmada 3 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 3 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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