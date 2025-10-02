Haberler

Bingöl'de Jandarma Ekiplerinden Tarihi Eser Operasyonu

Bingöl'de Jandarma Ekiplerinden Tarihi Eser Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda 17 figür işlemeli kaya, 12 sikke ve 1 mühür ele geçirildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli eski eserler ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Solhan İlçe J.K.lığı, İsth.Ş.Md.lüğü ve KOM.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, Solhan ilçe kırsalında, 2 adreste 30 Eylül 2025 günü yapılan adli aramada, 17 adet figür işlemeli kaya, 12 adet sikke, 1 adet mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Kaçakçılığın önlenmesi ve tarihi/kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasa ağzına kadar doldu! Galatasaray bir maçtan çuvalla para kazandı

Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu!
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.