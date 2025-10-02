Bingöl'de Jandarma Ekiplerinden Tarihi Eser Operasyonu

Bingöl'ün Solhan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli eski eserler ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Solhan İlçe J.K.lığı, İsth.Ş.Md.lüğü ve KOM.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, Solhan ilçe kırsalında, 2 adreste 30 Eylül 2025 günü yapılan adli aramada, 17 adet figür işlemeli kaya, 12 adet sikke, 1 adet mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Kaçakçılığın önlenmesi ve tarihi/kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL