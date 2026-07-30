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Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 TE 583 plakalı otomobil ile 34 MJZ 429 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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