Bilecik’ten Yangın Bölgesine Destek: Tarım Esnafı İtfaiye Tankeriyle Yardım Etti

Bilecik’ten Yangın Bölgesine Destek: Tarım Esnafı İtfaiye Tankeriyle Yardım Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te tarım malzemeleri satan esnaf Murat Özdemir, Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'e sıçrayan orman yangınında söndürme çalışmaları için kendi traktörünü ve itfaiye tankeriyle yangın bölgesine giderek destek verdi.

Bilecik'te tarım malzemeleri satan bir esnaf, hiç tereddüt etmeden tüm imkanlarıyla yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına yardım etti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçrarken, Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'ye yakın arazöz yerden soğutma işlemi yapıyor.

"Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması"

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde tarım aletleri satan Murat Özdemir, yangının ilk gününden bu yana bölgede söndürme ve soğutma işlerine yardım etti. Özdemir, kendisine ait traktörün arkasında bağladığı iftaiye tipi tankerle alevlerle mücadele verdi. Hortumun başına geçen Özdemir, hem alevlere hem de bugün soğutma işlerine yardımcı olarak, "Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Gölpazarı ilçemiz köylerinde ve Osmaneli ilçemiz köylerinde acımız büyük. İtfaiye tankerimizle bölge halkına yardımcı olmaya çalıştık. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yaralarımızın sarılmasında yine bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.