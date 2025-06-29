Bilecik’ten Yangın Bölgesine Destek: Tarım Esnafı İtfaiye Tankeriyle Yardım Etti

Bilecik'te tarım malzemeleri satan bir esnaf, hiç tereddüt etmeden tüm imkanlarıyla yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına yardım etti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçrarken, Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'ye yakın arazöz yerden soğutma işlemi yapıyor.

"Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması"

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde tarım aletleri satan Murat Özdemir, yangının ilk gününden bu yana bölgede söndürme ve soğutma işlerine yardım etti. Özdemir, kendisine ait traktörün arkasında bağladığı iftaiye tipi tankerle alevlerle mücadele verdi. Hortumun başına geçen Özdemir, hem alevlere hem de bugün soğutma işlerine yardımcı olarak, "Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Gölpazarı ilçemiz köylerinde ve Osmaneli ilçemiz köylerinde acımız büyük. İtfaiye tankerimizle bölge halkına yardımcı olmaya çalıştık. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yaralarımızın sarılmasında yine bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK