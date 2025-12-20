Tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tavuk çiftliğinin kazan dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can ve hayvan kaybı yaşanmadı ve jandarma inceleme başlattı.
Bilecik'te bir tavuk çiftliğinin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü mevkiinde Emin Ç. ait tavuk çiftliğinde hayvanlardan bağımsız yerde konuşlu ısıtma kazanlarının olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, herhangi bir can ve hayvan kaybının ve yaralanma yaşanmadı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa