Bilecik'te yeni emniyet müdürü göreve başladı

Bilecik'te yeni İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener atandı. Bilecik'teki görevine başlayan Gökalp Şener, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çalışmalara başladı. Önceki İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın yerine atanan Şener, Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda görevini devraldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
