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Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirmesi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Şeyh Edebali Üniversitesinde 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine terör örgütleri, doğru arkadaşlık ve bilgi konularında bilgilendirme yaptı. Toplamda 5 bin 100 öğrenciye ulaşan proje çerçevesinde çeşitli ikramlar da sunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencileriyle "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bir araya geldi. Ekipler üniversite öğrencilerini örgütlerin hedef kitlesi, eleman kazanma yöntemleri, doğru arkadaşlık, doğru bilgi konuları ve terör örgütleri hakkında bilgilendirdi. Standı ziyaret eden öğrencilere not defteri, kalem, broşür, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Proje kapsamında toplam 5 bin 100 öğrenciye bilgilendirme platformu gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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