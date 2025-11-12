Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin yolun orta refüjüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki 06 BC 2481 plakalı otomobilin sürücüsü Tahir E., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparken, araçta yolcu olarak bulunan Temel E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
