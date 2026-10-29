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Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

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Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında tehdit suçundan aranan şahıs, Bilecik il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında R.A. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada şahsın tehdit suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs, Bilecik il merkezinde yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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