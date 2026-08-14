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Osmaneli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaneli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve su tankeri ile 29 personel müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde henüz belirlenmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alan ile tarım arazilerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 helikopterin yanı sıra toplam 10 arazöz ve su tankeri ile 29 personel müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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