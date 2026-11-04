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Bilecik'te narkotik operasyonunda 1 şüpheli yakalanıp adli işlem başlatıldı

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Bilecik'te narkotik operasyonunda 1 şüpheli yakalanıp adli işlem başlatıldı
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Bilecik Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 araç ve 1 şahıs üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 araç ve 1 şahıs üzerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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