Bilecik'te narkotik operasyonunda 1 şüpheli yakalanıp adli işlem başlatıldı

Bilecik'te narkotik operasyonunda 1 şüpheli yakalanıp adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 araç ve 1 şahıs üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 araç ve 1 şahıs üzerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı