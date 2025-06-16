Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik merkezinde seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar ve Stadyum sokakların kesişiminde meydana geldi. Stadyum Sokakta seyir halindeki 11 ABT 303 plakalı motosiklet sürücüsü Seymen Ş., Ormancılar Sokak istikametinde seyir halindeki İsmail S. idaresindeki 11 AF 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Seymen Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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