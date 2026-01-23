Harmankaya Tabiat Kanyonu'nun yolunu düşen kaya parçası jandarma tarafından kaldırıldı
Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Harmankaya Tabiat Kanyonu'nda yolun kapanmasına neden olan kaya parçaları jandarma tarafından kaldırıldı. Önleyici devriye sırasında yol kenarına çekilen kaya parçaları sonrası daha büyük bir toprak kaymasına karşı önlemler alındı.
Bilecik'te eşsiz güzelliğiyle günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Harmankaya Tabiat Kanyonu'nun yolunu kapatan kaya parçası jandarma tarafından kaldırıldı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde Harmanköy Köyü Harmanköy Tabiat Parkında yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında yola düşüp yolu kapatan kaya parçalarını gördü. Ekioleri araçlarından inerek yolda bulunan tüm kaya parçaları yol kenarına çektiler. Ardından 100 metre ilerisine gidildiğinde toprak kayması meydana geldiği gören ekipler yolun tamamen ulaşıma kapanmasından burada da gerekli önlemleri alarak, gerekli kurumlara bilgi verdiler.
Öte yandan Samrı Baraj yolu yol üzerine düşen kaya parçası da jandarma tarafından trafik güvenliğinin tehlikeye düşürmemesi amacıyla yol kenarına alındı. - BİLECİK