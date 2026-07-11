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Bilecik'te granit fabrikasında patlama, 1 işçi yaralandı

Bilecik'te granit fabrikasında patlama, 1 işçi yaralandı
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Bilecik'te bir granit fabrikasında spiral makinesiyle varil kesen işçi Ali B.'nin bulunduğu alanda patlama meydana geldi. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir granit fabrikasında varilin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaralandı.

Olay; 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında meydana geldi. İddialara göre; Ali B. (57) adlı çalışan işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin vücudunda 1'inci dere yanıklar oluşken, Plastik Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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