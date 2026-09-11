Bilecik’te bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi
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Bilecik’te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri 4 ayrı adres sabaha karşı bir operasyon düzenlendi. İlçede M.O.'ya ait 4 iş yeri ve 1 araçta yapılan adli arada bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. M.O. adlı şahıs gözaltına alınırken, adli tahkikata başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı