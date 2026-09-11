Haberler

Bilecik’te bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi

Bilecik’te bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri 4 ayrı adres sabaha karşı bir operasyon düzenlendi. İlçede M.O.'ya ait 4 iş yeri ve 1 araçta yapılan adli arada bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. M.O. adlı şahıs gözaltına alınırken, adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşten çıkarılınca belediye binasını bu kılıçla bastı

Belediye binasını bu kılıçla bastı
7 çocuklu çiftin ölümünde korkunç gerçek! Otopsi sonrası 2 kişi gözaltında

Önce öldürdüler sonra yaktılar
Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Ablasını korumak isterken katil oldu
20 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı

Kapıyı açtığına bin pişman oldu: Delikten bakıp kargocu sandım...
750 saatlik mesai firari karı-kocayı yakalattı! Toplam 297 yıl kesinleşmiş ceza

Karı-koca yakayı ele verdi! 750 saatlik mesaiye mal oldu
İsmail Kartal'ın istifası akıllara o ismi getirdi! Sonrası hiç iyi bitmemişti

Kartal'ın istifası akıllara o ismi getirdi! Sonu daha kötü olmuştu
Hindistan'da akılalmaz soygun! Çalışanların yüzüne bunu atıp para çantasını kaptı

Dünyanın en ilginç banka soygunu