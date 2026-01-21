Haberler

Yaşlı kadını dolandıranlar JASAT'tan kaçamadı

Yaşlı kadını dolandıranlar JASAT'tan kaçamadı
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 72 yaşındaki bir kadını polis taklidi yaparak dolandıran 5 kişi JASAT tarafından yakalandı. Zanlılar, kadından altın ve para alarak kayıplara karışmıştı.

Bilecik'te 72 yaşındaki bir kadını "Polisiz cinayet olayına karıştınız altınları inceleyeceğiz" diye kandırarak altın ve parasını alan 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu Köyü'nde meydana geldi. Zanlılar, 72 yaşındaki bir kadını "Polisiz cinayet olayına karıştınız, altınları inceleyeceğiz" diye kandırarak, 7 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın, 20 gram altın zincir ve 4 bin 600 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olay jandarma intikal etmesinin ardından JASAT tarafından Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de kapsamlı araştırma ve takip çalışmaları yürütüldü. Yapılan araştırma ve takip sonucunda dolandırıcılık olayını D.S., K.Y., Y.T.Y., S.K. ve E.Y.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar, yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

