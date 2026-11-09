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Bilecik jandarması Yenipazar'da dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı

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Bilecik jandarması Yenipazar'da dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar'daki Nasuhlar ve Danişment köylerinde vatandaşlara dolandırıcılık, siber suçlar ve mantar zehirlenmelerine karşı önlemleri anlattı. Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya karakola bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar ve Danişment köylerinde vatandaşlarla jandarma ekipleri bir araya geldi. Ekipler, dolandırıcılık yöntemleri, siber suçlar ve mantar zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara, dolandırıcılık ve siber suçlarla karşılaşmaları durumunda dikkatli olmaları, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği aktarıldı. Ayrıca karakol veya karakol personelinin telefon numaraları üzerinden ihbarda bulunarak olaylara hızlı müdahale edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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