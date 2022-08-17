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Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti

Bıçaklanan market sahibi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir market işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir market işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Koçboğa'ya ait iş yerinde meydana geldi. Olayda, işyerine gelen U.A. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.A. iş yeri sahibi Koçboğa'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Koçboğa, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koçboğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz Koçboğa'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak U.A. adlı şüpheli için polis arama çalışması başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ünye Caddesi Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

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