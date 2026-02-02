İstanbul'da 85 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün bir ev ve araca yönelik düzenlenen operasyonda, 85 kilo 750 gram metamfetamin türünde uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik dün yeni bir çalışma yürütüldü. Beylikdüzü ilçesinde 1 araç ve 1 eve yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında yapılan aramalarda 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 parça halinde toplamda 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin ve 1 parça halinde 24 kilo gelen ara kimyasal maddesinin de içinde bulunduğu toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlerden 28 bin 310 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL