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Beykoz’da hızlı otomobil minibüse çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Beykoz’da hızlı otomobil minibüse çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Beykoz TEM Otoyolu’nda aşırı hızlı otomobil panelvan minibüse arkadan çarparak takla attı ve bariyere saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Trafik yoğunluğu oluştu, soruşturma başlatıldı.

Beykoz'da hızla gelen otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpıp takla atarak bariyere girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

? Kaza, gece saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PBM 651 plakalı otomobil, aşırı hızla ilerleyerek Hekimbaşı ayrımında aynı istikamette seyir halinde olan 34 NLZ 394 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan otomobil bariyere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan minibüste bulunan 2 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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