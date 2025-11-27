Beton Mikseri Gönen'de Yan Yattı, İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi
Balıkesir'in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir beton mikseri çalışma esnasında yan yattı. Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine vinç ve ekipler bölgeye sevk edildi. Müdahale hızlı bir şekilde gerçekleştirildi ve kazada yaralanma olmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde çalışma esnasında bir beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vinç ve ekipler sevk edildi.
Kısa sürede yapılan müdahaleyle beton mikseri bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bir şekilde düzeltildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde bölgede yürütülen faaliyetlerde aksama yaşanmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
