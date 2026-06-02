Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi Atatürk Caddesi Diş Hastanesi mevkiinde Suat Ö. idaresindeki 46 ACH 952 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı