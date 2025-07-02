Besni'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen çöp yangını ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Tetirli Köyü Mevkiinde çöp yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN