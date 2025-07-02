Besni'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Besni'de Çöp Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çöp yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen çöp yangını ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Tetirli Köyü Mevkiinde çöp yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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