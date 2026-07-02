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3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı

3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 3 milyon TL değerindeki hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde 14 Mayıs, 20 Mayıs ve 29 Haziran tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında M.B., N.B., B.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde adresleri aranan şahıslardan B.B.'den 4 adet altın zincir kolye, 3 adet yüzük 3 bin 800 TL nakit, 4 adet altın bilezik 16 adet tam altın, 8 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., N.B., B.B. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.B. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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