Beşiktaş'taki park yeri cinayetinde 4 tutuklama

Beşiktaş'ta bir park yeri anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 şüpheli daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Beşiktaş'ta park yeri meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden kavga çıkmış, E.Ş., silahla F.T'yi ağır yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.Ş., A.B., V.A. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli H.A.'nın ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak adli kontrol koşulları ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

