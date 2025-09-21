Haberler

Beşiktaş'ta Gizli Düzenekte Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Beşiktaş'ta Gizli Düzenekte Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosikletli yunus polisi, şüpheli bir motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği aramada manyetik sinyalle açılan gizli bir düzenek buldu. Düzenekte kokain, cep telefonu ve 31 bin 900 lira para ele geçirildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde uygulama yapan motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine bir motosiklet durdurdu. Motosiklette yaptığı arama sırasında manyetik sinyalle açılan gizli düzenek buldu. Gizli bölmede kokain, cep telefonu ve 31 bin 900 lira para ele geçirildi.

Olay, 15 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi ekipleri, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler denetim sırasında, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Ü.Ç., indirildikten sonra inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, aracın ön kaporta bölümünde manyetik sinyalle açılan bir düzenek bulundu.

Manyetik düzenekle açılan bölmeden uyuşturucu çıktı

İncelemelerin devamında, şüphelinin cep telefonunun arka kısmını kullanarak motosikletin ön kaporta bölümündeki düzeneği aktif hale getirdiği belirlendi. Düzenek içerisinde yapılan aramada 4 adet, toplam ağırlığı 3.8 gram olan kokain, 1 adet cep telefonu ve 31 bin 900 lira para ele geçirildi. Motosikletli şahıs, yunus polisi ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.Ç., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin düzeneği açma anları kamerada

Öte yandan, polis ekiplerinin motosikletin içindeki düzeneği açma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin düzeneği açtığı ve içerisinde 4 adet kokain, 1 cep telefonu ile para dolu cüzdanı bulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek'ten net mesaj geldi

Sıra Türkiye'nin devlerinde! Bakan Şimşek'ten gözdağı gibi mesaj
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak

58 yıl sonra bir ilk! Şara, Erdoğan'ın ardından yola çıktı
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.