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Beşikdüzü'nde Yangın Faciası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Beşikdüzü'nde Yangın Faciası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde çıkar çıkan yangında 78 yaşındaki emekli öğretmen Ersin Cora hayatını kaybetti. Yangın, kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir evde meydana geldi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Yangın ilçenin Adacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar, dışı beton içi ahşap olan müstakil bir evi sardı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki emekli öğretmen Ersin Cora hayatını kaybetti. Yangın sırasında Cora'dan başka evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ersin Cora'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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