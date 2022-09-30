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Belediye şantiyesinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Belediye şantiyesinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de belediye şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL'lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de belediye şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL'lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Beylikova ilçesi Halilbağı Mahallesi'nde bulunan belediye şantiyesinden hırsızlık olayı gerçekleştirilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmaların sonucunda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL'yi bulan, 2 adet iş makinesi aküsü ve 1 adet araç teybinin çalındığı tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler belediye yetkililerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikova Eskişehir Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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