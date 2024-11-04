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Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

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Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlının 4 gün önce sosyal medya hesabından, "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kırıkkale Ballışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

MAKAM ARACINA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, makamından ayrıldıktan sonra sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla TOKİ bölgesine gitti. Bu sırada Başkan Şen'in amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş., bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürerken, şüpheli E.Ş. ise belediye binası önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

KATİL ZANLISI KUZENİ ÇIKTI

E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"

Öte yandan katil zanlısı E.Ş.'nin olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

idam idam idam, katili de varsa ailesini de idam etmeli, 2 can aldı 4 canla ödemeli, gerçek kısas budur

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıMurat Kara:

inceldiği yerden kopardın ne oldu madalyami aldin gariban soforden ne istedin

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