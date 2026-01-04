İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Bedri Usta" olarak tanınan Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"Bedri Usta" adı ile tanınan Bedrettin Aydoğdu hakkında tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

"Bedri Usta" adı ile tanınan ve Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya üzerinden restoranındaki yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya yanıt vermiş ve "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşımın ardından hareket geçen savcılık, Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.