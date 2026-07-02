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1,6 milyon liralık hırsızlığın şüphelisi kadınlar adliyeye bebekleriyle sevk edildi

1,6 milyon liralık hırsızlığın şüphelisi kadınlar adliyeye bebekleriyle sevk edildi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evden 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 kadın şüpheliden biri tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarında bebekleriyle adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evden 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kadın şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye kucaklarında bebekleriyle sevk edilmeleri dikkati çekti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran'da Çayırova ilçesinde bir evden 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması üzerine faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını, kadın şüpheliler S.K. ve A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K. ve A.K, kucaklarında bebeklerle adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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