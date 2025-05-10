Bayrampaşa'da yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi
Bayrampaşa'da yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi.
Bayrampaşa'da yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi
İSTANBUL - Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa