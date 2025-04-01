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Bayram Tatili Sırasında Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Bayram Tatili Sırasında Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk
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Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türk tatilciler Batum'a geçiş yaparken, İranlı vatandaşlar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısında yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili yurt dışında geçirmek isteyenler, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türkler'in Batum'a, İranlılar ise Türkiye'ye geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında çıktıkları tatillerini Batum'da sonlandırmak için Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçiyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden geçen tatilciler, son olarak Batum'a girmek için Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan, İran'dan Türkiye'ye tatile gelen vatandaşlar ise dönüş yolunda yoğunlukla karşılaştı. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısında, yoğunluğun bayram tatiline kadar sürmesi bekleniyor.

Ümit Kabaosmanoğlu, bayram tatilini 3 günlüğüne nişanlısıyla birlikte Batum'da geçirdiklerini belirtti. "Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık" dedi.

İran'dan tatili Türkiye'de geçirmek isteyen Sara Ümranlı ise, tatil için önce Gürcistan'a geldiklerini, şimdi ise Trabzon'a geçeceklerini ifade etti. "İki günlüğüne geldik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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