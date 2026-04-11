Bayındır'da 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bayındır'da aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında bazı şahıslar görevli polislere mukavemet göstererek, 3 polisi yaraladı. Yaşanan olayın ardından S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı