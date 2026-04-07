Haberler

Bayburt'ta tır otomobile çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Çalıdere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'un Çalıdere köyü yakınlarında, Erzurum yolu üzerinde tırın otomobile arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 61 TP 042 plakalı Mercedes marka tır, aynı istikamette seyreden 69 AAK 982 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kazada araçta sıkışan 1 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

LPG'li olduğu öğrenilen araçta meydana gelen sızıntı üzerine ekipler, muhtemel bir patlama riskine karşı önlem aldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

